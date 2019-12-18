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#Роскосмос#Главное#ЦПК#Дмитрий Рогозин18.12.2019 17:29

Дмитрий Рогозин вручил дипломы гагаринским стипендиатам

Сегодня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вручил победителям 4-го ежегодного открытого конкурса на соискание стипендии имени Ю.А. Гагарина дипломы и сертификаты в размере 10 000 рублей на каждый месяц обучения на 2019-2020 учебный год.

Торжественная церемония состоялась в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в день 85-летия дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР, представителя первого «гагаринского» набора в отряд космонавтов Бориса Волынова. Участников конкурса приветствовали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, начальник ЦПК Павел Власов и лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Василий Циблиев.

Всего для участия в конкурсе на 2019-2020 гг. было подано 20 заявок из семи ведущих вузов страны (Самарский государственный технический университет, Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Уфимский государственный авиационный технический университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), МГТУ имени Н.Э. Баумана, Амурский государственный университет, Российский университет дружбы народов).

«Гагаринскими стипендиатами» 2019-2020 учебного года стали: Руслан Уразбахтин, студент 4-го курса факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций Уфимского государственного авиационного технического университета, обучающийся по направлению подготовки специалистов «Специальные электромеханические системы»; Джулия Джалилова, студентка 2-го курса магистратуры факультета космических исследований, направления «Космические медико-биологические исследования» МГУ имени М.В. Ломоносова; Валерия Мельникова, аспирантка 2-го курса кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ежегодный открытый конкурс на соискание стипендии имени Ю.А. Гагарина был учрежден в год 55-летия полёта Юрия Гагарина в космос — в 2016 году Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Данная стипендия назначена в целях поощрения студентов и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по направлениям, связанным с пилотируемой космонавтикой в ракетно-космической отрасли, и участвующих в проектах по популяризации пилотируемой космонавтики.

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