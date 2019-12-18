Завершено финансовое оздоровление АО «Банк ДОМ.РФ» (18.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Завершено финансовое оздоровление АО «Банк ДОМ.РФ»

Банк России рассмотрел и принял к сведению Отчет государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» (далее — Банк) (регистрационный номер — 2312, г. Москва). Отчет рассмотрен 18 декабря 2019 года на заседании Комитета банковского надзора.

По итогам этой деятельности восстановлено устойчивое финансовое положение Банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора.

18 декабря 2019 года

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