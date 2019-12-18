И. Каграманян: Вопросы здравоохранения выходят на первый план в контексте целей и задач развития нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии конференции «Финздрав 2019».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в межведомственной конференции «Финансирование системы здравоохранения» – «Финздрав 2019».

В рамках мероприятия обсуждались вопросы бюджетирования здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, содержание программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

Приветствуя собравшихся, от себя лично и от имени верхней палаты парламента, Игорь Каграманян отметил, что конференция является авторитетной площадкой для обмена опытом в сфере финансирования системы здравоохранения, обсуждения актуальных вопросов и проблем, посвященных оптимизации расходов, контролю и надзору над ними, поиску резервов.

Конференция является авторитетной площадкой для обмена опытом в сфере финансирования системы здравоохранения

Сенатор проинформировал участников конференции о деятельности Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

«Вопросы здравоохранения выходят на первый план в контексте целей и задач развития нашей страны определенных Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что государство последовательно уделяет приоритетное внимание улучшению демографической ситуации в стране, развитию здравоохранения.

«На это направлены мероприятия национальных Проектов «Здравоохранение» и «Демография», выделены значительные ресурсы. Все это требует совершенствования качества управления отраслью на региональном уровне», — сказал Игорь Каграманян.

В работе конференции приняли участие представители Министерства здравоохранения России, региональных органов управления здравоохранением здравоохранения, руководители государственных и частных медицинских учреждений, ведущие эксперты отрасли.

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