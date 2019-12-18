Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел научно-практическую конференцию, посвященную вопросам включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации.
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области провел научно-практическую конференцию на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы». Мероприятие организовано совместно с Научно-экспертным советом при Председателе Совета Федерации.
Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Игорь Морозов
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Наталия Косихина
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Игорь Морозов
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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Научно-практическая конференция на тему «Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской Федерации: проблемы и перспективы»
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«В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года поставлена амбициозная задача — войти в пятерку стран-лидеров по количеству объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил Игорь Морозов.
По его словам, это одна из приоритетных задач. «Нахождение в Списке помогает сохранению объекта в качестве уникальной ценности, способствует его популяризации, усиливает престиж и привлекательность нашей страны, включая развитие туризма».
В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года поставлена амбициозная задача — войти в пятерку стран-лидеров по количеству объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Сенатор обратил внимание, что положения Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия легли в основу отечественной правовой системы.
«В 2016 году Президентом РФ было дано поручение Правительству РФ по обеспечению соблюдения положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также требований по выполнению решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия объектов из России», — сказал парламентарий.
«Этим же документом было поручено рассмотреть вопрос о совершенствовании национального законодательства в области государственной охраны и контроля за состоянием объектов культурного наследия, установлении ответственности за нарушения законодательства в данной сфере», — добавил Игорь Морозов.
«Эксперты отмечают недостаточность правовых норм в российском законодательстве, которые должны обеспечивать соблюдение положений Конвенции. Важно также обсудить актуальные вопросы и механизмы, касающиеся включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени РФ», — отметил сенатор.
Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов рассказал о преимуществах избрания РФ в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоялось в ноябре этого года, и работе по выполнению международных обязательств. «У нашей страны есть большой потенциал для продвижения новых объектов в Список всемирного наследия. Однако для решения существующих проблем необходимо объединение усилий и координация между управленческими структурами федерального, регионального и муниципального уровней», — считает руководитель Института.
Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе проинформировал участников об инициативе Республики Татарстан провести сессию Комитета всемирного наследия в Казани в 2021 г. По его мнению, регион обладает всей необходимой инфраструктурой и опытом для организации подобного мероприятия. «Несомненное участие России в одном из важнейших «инструментов» ЮНЕСКО позволит обеспечить усиленную защиту наших уникальных объектов», — добавил ответственный секретарь.
Начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Алексей Железнов затронул тему совершенствования законодательного обеспечения в сфере сохранения объектов всемирного наследия на территории РФ.
В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области заместитель директора департамента культурного наследия Москвы, президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Леонид Кондрашев, руководитель службы управления и развития ОВН «Кижский погост» Ольга Титова, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, генеральный директор государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт- Петербурга Алексей Михайлов и др.
Подводя итоги обсуждения, Игорь Морозов подчеркнул, что все прозвучавшие предложения будут проанализированы и учтены в итоговом документе конференции.
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