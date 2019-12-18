Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел Селекторное совещание с региональными отделениями ВСМС.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), первый заместитель Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел Селекторное совещание с региональными отделениями ВСМС.

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Олег Мельниченко обозначил направления деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления в рамках решения задач, стоящих перед Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Сенатор отметил высокую роль некоммерческих организаций в вопросах оказания поддержки муниципалитетам и развитии местного самоуправления. «Точкой сборки» и консолидирующим центром общественных усилий по реализации общегосударственных задач должна стать Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», — подчеркнул законодатель.

Председатель ВСМС представил доклад об итогах работы организации в 2019 году, отметив, что наиболее важные предложения, озвученные на форумах ВСМС, были оформлены в виде законопроектов.

Всего Всероссийским Советом местного самоуправления в 2019 г. было проведено 15 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней, участниками которых стали более 15 тысяч человек: представители всех уровней государственной власти, муниципальных сообществ и гражданского общества, проинформировал Олег Мельниченко.

В мероприятии участвовали члены Совета Федерации, руководство Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, представители муниципального и экспертного сообщества.

В совещании приняли участие более 400 представителей из 85 регионов.

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