Направлено в суд уголовное дело об угрозе убийством в отношении судьи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя московской области Евгения Ерзунова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ (совершение угрозы убийством в отношении судьи).

Как полагает следствие, 16 сентября 2019 года Ерзунов с использованием своего сотового телефона общался с пользователями одной из социальных сетей в сети «Интернет». Обсуждая один из судебных приговоров, он разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей.

В ходе расследования Ерзунов пытался скрыться от следствия.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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