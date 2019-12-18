Source: Russia – Council of the Federation

Службы занятости предлагается наделить полномочием по доведению до сведения населения информации о свободных рабочих местах и вакансиях.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга внес поправки ко второму чтению к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 7.1–1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Андрей Кутепов сообщил, что поправки подготовлены в соответствии с обращением Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга в целях расширения объема информации о состоянии рынка труда в субъекте РФ, подлежащей доведению для сведения населения.

Органы службы занятости предлагается наделить полномочием по доведению до сведения населения информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

Работодатель также обязан предоставлять информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов

Сенатор отметил, что действующим законодательством на работодателей уже возложена обязанность по ежемесячному представлению органам службы занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах. Работодатель также обязан предоставлять информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Вместе с тем, указал Андрей Кутепов, органы службы занятости не могут использовать данные сведения для пополнения общегородского банка вакансий и размещения в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», поскольку размещение вакансий возможно только работодателями и по их инициативе.

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