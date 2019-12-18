Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное18.12.2019 19:22

Построение вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита

Службой внутреннего аудита подведены итоги реализации первого этапа построения вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита организаций Госкорпорации «Роскосмос». В рамках состоявшегося семинара обсуждалась практическая реализация приказа Генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина от 08.04.2019 № 96 «Об утверждении Концепции построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

В ходе совещания подведены итоги работы за 2019 год, рассмотрен процесс организации служебных расследований и взаимодействия подразделений внутреннего аудита с правоохранительными органами, а также детально освещены вопросы проведения отраслевых общекорпоративных проверок. В завершении обсуждения проведен круглый стол.

В целях реализации второго этапа построения вертикально-интегрированной системы руководителям вновь созданных профильных подразделений поставлены конкретные задачи по повышению результативности проводимых проверок, насыщению подразделений профессиональным кадровым составом, повышению эффективности взаимодействия с подразделениями безопасности, ревизионными комиссиями и правоохранительными органами.

Помимо этого, в числе приоритетов 2020 года определены вопросы профилактики нарушений в финансово-хозяйственной сфере, а также возмещения ущерба по материалам проведенных проверок.

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