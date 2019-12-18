Развитие цифровых технологий в финансовом секторе обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Участники «круглого стола» поднимали вопросы повышения доступности финансовых услуг и кибербезопасности.

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Развитие цифровых технологий в финансовом секторе экономики: первые итоги».

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В обсуждении приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первые заместители председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области и Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики члены СФ, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев, представители кредитных организаций, научного и экспертного сообщества.

Мухарбий Ульбашев отметил, что ряд шагов в цифровизаци финансового сектора уже сделан. «Банк России уделяет особое внимание инфаструктурным проектам, которые способствуют цифровизации и повышению доступности финансовых услуг. Это запуск механизма удаленной идентификации с использованием биометрических данных, создание системы быстрых платежей, позволяющих гражданам моментально переводить средства друг другу вне зависимости от того, в каких банках открыты их счета. За 2018 год существенно увеличилась доля карт «Мир» как по их количеству, так и по объему проведенных операций».

«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Мухарбий Ульбашев

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Дмитрий Шатохин и Дина Оюн

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сенатор сообщил, что в весеннюю сессию был принят закон, направленный на использование альтернативных источников финансирования проектов на ранних стадиях их реализации, где развиваются механизмы электронного взаимодействия на финансовом рынке. Кредитные организации получили возможность обмениваться с Банком России юридически значимыми документами в электронной форме через личный кабинет.

Мухарбий Ульбашев подчеркнул, что требует развития сервис быстрых платежей, в том числе через реализацию в нем различных сценариев проведения операций включая платежи в пользу государства, переводы денежных средств гражданам по реестрам и другие. Это должно способствовать снижению монополизации финансового рынка, в том числе в части зарплатных проектов.

Требует развития сервис быстрых платежей

По его словам, еще одна важная задача – обеспечение кибербезопасности. «В финансовом секторе это не только несанкционированное списание средств со счетов, но и вредоносное программное обеспечение, заражающее по цепочке целые системы. Урон, который наносят киберпреступления мировой экономике, оцениваются в сотнях миллиардов долларов. Особенно сложно противостоять вызовам малым кредитным организациям».

Алексей Моисеев подчеркнул, что финансово-банковская сфера стала одним из основных драйверов прихода финансовых технологий в нашу ежедневную практику. Для большинства граждан настоящим прорывом стало появление у большинства банков личных кабинетов, которые радикально улучшили жизнь.

«Тем не менее, есть ощущение, что мы как регулятор несколько отстаем от жизни. В том смысле, что нам до сих пор не удалось сформировать позицию исполнительной власти в части закона о цифровых финансовых активах. До известной степени этот факт смягчен тем, что принят закон о краудфандинге, в котором есть отсылка к нормам, связанным с некоторыми элементами цифровых финансовых активов. Тем не менее, бизнес говорит, что мы должны принять и этот закон тоже, потому что ряда принципиальных элементов там нет, что ограничивает возможности появления легального бизнеса такого рода в гражданском обороте», — отметил он.

Директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин сообщил, что регулятор выбрал несколько направлений развития цифровых технологий – это, в частности, биометрия, система быстрых платежей, технология распределенных реестров, система цифрового профиля, регулятивные песочницы.

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