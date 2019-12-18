Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Гвианский космический центр18.12.2019 16:15

РБ «Фрегат» вывел на орбиту пять спутников

Из Гвианского космического центра 18 декабря 2019 года в 11:54:20 мск был осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и пятью космическими аппаратами на борту. Пуск и полет прошли в штатном режиме.

В соответствии с циклограммой полета спустя 22 минуты 43 секунды после старта от разгонного блока отделился первый космический аппарат — COSMO-SG, спустя еще 2 часа 2 минуты — орбитальный телескоп CHaracterising ExOPlanets Satellite. В 16:05 и 16:07 мск произошло отделение трех коммерческих спутников.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Миссия во Французской Гвиане успешно завершена. Поздравляем всех причастных, а Ракетно-космический центр „Прогресс“ особо поздравляем с успешным завершением пусковой кампании 2019 года!»

Средства выведения Роскосмоса — ракета-носитель «Союз-СТ-А» (производства РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат-М» (производства НПО Лавочкина) — отработали без замечаний. Данный запуск продемонстрировал эффективные возможности разгонного блока «Фрегат» по выведению нескольких космических аппаратов на различные орбиты.

Для разгонного блока «Фрегат» данный пуск стал 81-м и 23-м из Гвианского космического центра. Космический аппарат COSMO-SG обеспечит непрерывность функционирования уже работающей на орбите группировки малых спутников COSMO SkyMed, наблюдающих за бассейном Средиземного моря, а CHEOPS представляет собой малый аппарат, предназначенный для исследования экзопланет.

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