Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Гвианский космический центр18.12.2019 12:30

РН «Союз-СТ» стартовала с космодрома в Гвиане

Сегодня, 18 декабря 2019 года, в 11:54 мск со стартовой площадки Гвианского космического центра состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и европейскими космическими аппаратами COSMO-SG и CHEOPS, а также тремя попутно выводимыми коммерческими спутниками.

В соответствии с циклограммой полета через 22 минуты после старта спутник COSMO-SG отделился от разгонного блока. Космический аппарат COSMO-SG обеспечит непрерывность функционирования уже работающей на орбите группировки малых спутников COSMO SkyMed, наблюдающих за бассейном Средиземного моря. CHEOPS представляет собой малый аппарат, предназначенный для исследования экзопланет.

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