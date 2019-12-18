Россияне упрочили лидерство в общекомандном зачёте на XIX Сурдлимпийских зимних играх

Source: Russia Ministry of Sport

17 декабря в итальянской долине Вальтеллина в пятый медальный день XIX Сурдлимпийских зимних игр 2019 года разыграно четыре комплекта наград. Россияне завоевали одну золотую и три серебряные медали.

Лыжница Анна Федулова выиграла гонку преследования на дистанции 6,6 км. Эта победа принесла российской спортсменке третье «золото» Зимней Сурдлимпиады-2019 и 13-ю сурдлимпийскую золотую медаль в спортивной карьере.

Серебряные награды завоевали горнолыжница Елена Яковишина (слалом-гигант), а также лыжники Роман Чирков (гонка преследования, 10 км) и Любовь Мишарина (гонка преследования, 6,6 км).

По итогам очередного медального дня сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачёте соревнований с 36 наградами: 14 золотыми, 12 серебряными и 10 бронзовыми. На втором месте – итальянцы (4-0-2), на третьем – украинцы (2-3-3).

XIX Сурдлимпийские зимние игры продлятся до 21 декабря. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран. Всего разыгрывается 34 комплекта наград в шести видах спорта: лыжных гонках, горнолыжном спорте, кёрлинге, сноуборде, хоккее и шахматах.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анну Федулову, Елену Яковишину, Любовь Мишарину, Романа Чиркова и тренеров спортсменов с медалями XIX Сурдлимпийских зимних игр и желает новых высоких достижений и побед!

Фото: Сурдлимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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