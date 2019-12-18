Сегодня в «Эфире» о результатах надзорной деятельности в сфере природоохраны, особенностях исполнения наказаний в отношении инвалидов, взаимодействии с гражданским обществом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов ответит в прямом эфире на вопросы о результатах надзорной деятельности в лесной сфере и защите объектов животного мира.

Особенности исполнения наказания в отношении осужденных с инвалидностью, обусловленные необходимостью учета состояния их здоровья и физических возможностей, состояние законности и практика прокурорского надзора при обеспечении прав инвалидов в местах лишения свободы обсудим со старшим прокурором управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры России Андреем Куликовым.

В рамках рубрики «Ни дать ни взять» расскажем о взаимодействии органов прокуратуры с представителями гражданского общества и экспертами при проведении антикоррупционной экспертизы.

Программа «Эфир» на среду 18 декабря 2019 года:

· Чистая среда. Дело «брянских беркутов». Вся правда.

· Криминальный тренд. Медицина под надзором: прокурорский надзор в сфере оказания скорой медицинской помощи.

· Субъект права. Скорая прокурорская помощь. Результаты проверок в сфере охраны здоровья.

· Вы в эфире. Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов рассказывает о результатах надзорной деятельности.

· В процессе. Чисто семейное убийство. Убийство семьи в Московской области ради наследства.

· Логика закона. Инвалиды в местах лишения свободы. Прокурорский надзор.

· Ни дать ни взять. Взаимодействие органов прокуратуры с представителями гражданского общества и экспертного сообщества при проведении антикоррупционной экспертизы.

· В процессе. Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.

· Криминальный тренд. «Трудные» вопросы занятости: прокурорский надзор в сфере трудовых прав.

· В процессе. «Своя квартира» и гараж для вице-губернатора.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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