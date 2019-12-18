Состоялся четвертый открытый форум Дальневосточной транспортной прокуратуры по вопросам обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 18 декабря 2019 года, в г. Хабаровске состоялся четвертый открытый форум Дальневосточной транспортной прокуратуры по теме «Обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта, профилактика правонарушений: проблемы и пути решения».

В мероприятии приняли участие Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов, начальник Дальневосточной железной дороги, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, руководители правоохранительных органов края, контрольных и надзорных федеральных органов, сотрудники филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога, члены Общественной палаты края, регионального отделения ОНФ, представители общественных организаций, работники аппарата транспортной прокуратуры, журналисты.

Открывая работу форума, транспортный прокурор Виталий Каплунов подчеркнул для региона актуальность выбранной темы. Он отметил, что целью данного мероприятия является конструктивный диалог с уполномоченными органами и общественными организациями, который позволит выработать пути повышения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта, предупреждения и снижения уровня травматизма.

Транспортными прокурорами в текущем году в рассматриваемой сфере выявлено около тысячи нарушений, внесено свыше 430 актов реагирования. Выявлялись неисправности подвижного состава, ненадлежащее содержание железнодорожных путей либо их эксплуатация без капитального ремонта, неправильные действия локомотивных бригад. По всем фактам приняты меры реагирования. По требованиям прокуроров порядка 300 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостережено 153 должностных лица.

Повышенное внимание уделялось обеспечению безопасности на железнодорожных переездах, в результате более чем в 2 раза сократилось количество транспортных происшествий.

В целях предупреждения травмирования граждан, особенно детей, прокуратурой в 2019 году проведено в образовательных учреждениях и трудовых коллективах почти 700 лекций, бесед, семинаров, разработано свыше 60 информационных материалов, проведено более 400 выступлений в средствах массовой информации. В судебном порядке заблокировано более 50 сайтов, пропагандирующих запрещенную к распространению информацию.

После вмешательства прокуроров за последние два года в Хабаровском и Приморском краях более 60 переездов приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями. В 2019 году прокурорами пресечена эксплуатация 8 переездов, на которых не обеспечивалась безопасность движения. Прокурорами в суды направлено более 140 исков о понуждении поднадзорных предприятий устранить нарушения, в том числе путем строительства пешеходных переходов.

Все участники форума получили возможность задать вопросы и высказать свое мнение по обсуждаемым проблемам. Работники транспортной прокуратуры выступили с инициативой об организации проведения среди учащихся конкурса по созданию информационных материалов, пропагандирующих правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, а работы победителей использовать в профилактической деятельности. Участники форума поддержали предложение.

Итоги обсуждения будут использованы в работе транспортной прокуратуры по дальнейшему взаимодействию с уполномоченными органами и общественными организациями.

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