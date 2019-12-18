Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы законодательного обеспечения землеустройства в России.

В Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение землеустройства в Российской Федерации: проблемы и перспективы».

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Синицын и Сергей Лисовский

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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По словам сенатора, землеустройство является одним из приоритетных направлений государственного управления земельными ресурсами. В настоящее время Правительством РФ готовится к внесению в Государственную Думу проект федерального закона «О землеустройстве», принятие которого повлечет значительные изменения всей системы земельного законодательства.

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Кабинет министров разрабатывает законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию) и в связи с принятием Федерального закона «О землеустройстве».

Землеустройство предлагается рассматривать как взаимосвязанные мероприятия по планированию и обеспечению условий для надлежащего использования земель

Сергей Лисовский обратил внимание, что в данном проекте землеустройство предлагается рассматривать как взаимосвязанные мероприятия по планированию и обеспечению условий для надлежащего использования земель, расположенных в территориальной зоне сельскохозяйственного назначения, а также мероприятия по предотвращению порчи иных земель, на предназначенных для застройки и использования для нужд обороны страны и безопасности государства, и мероприятия по описанию границ муниципальных образований, границ субъектов Российской Федерации.

В ходе обсуждения документ был рассмотрен с точки зрения нормативно-правового обеспечения организации рационального использования земель и их охраны в системе стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях как одного из главных механизмов обеспечения национальной безопасности страны.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители профильных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, ведущие эксперты.

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