С. Митин провел совещание по выполнению решений Всероссийского водного конгресса 2019 г

Source: Russia – Council of the Federation

В июне будущего года пройдет Всероссийский водный конгресс 2020.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание, на котором будут подведены итоги проведения Всероссийского водного конгресса 2019 г.

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Сергей Митин подчеркнул, что III Всероссийский водный конгресс стал масштабной экспертной площадкой межведомственного и межотраслевого диалога, направленного на повышение эффективности реализации всех федеральных проектов по водным ресурсам, разработанных в рамках выполнения майского Указа Президента РФ. В работе конгресса приняли участие 1580 человек из 72 регионов России, представляющих все федеральные округа РФ, в деловой программе состоялось 30 круглых столов и тематических сессий, на которых выступило более 200 спикеров. По итогам мероприятия была принята резолюция.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Белоусов

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Аркадий Чернецкий и Елена Довлатова

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Геннадий Орденов и Виктор Новожилов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор напомнил, что одной из центральных тем, выявленных в ходе работы конгресса, стала необходимость значительно большей интеграции регуляторной политики органов власти федерального и регионального уровней, выработки более гибких подходов и инструментов предоставления государственной поддержки проектам в сферах водоснабжения и водоотведения, оздоровления водных объектов, мелиорации, энергетики и транспорта.

Отдельное внимание было уделено реализации национального проекта «Экология» и входящим в него федеральным проектам, в том числе «Чистая Вода» и «Оздоровление Волги» и «Сохранение Байкала», которым были посвящены специализированные секции. Совместная работа по обсуждению достигнутых на сегодня результатов реализации указанных программ позволила выявить «узкие места» проектов, несущие риски недостижения целевых показателей.

Всероссийский водный Конгресс 2020 пройдет в июне 2020 г. Его центральной тема «Водные ресурсы – национальные приоритеты и задачи. Новые точки экономического и технологического развития водохозяйственного комплекса»

Участники совещания обсудили итоги реализации решений и предложений конгресса 2019 г.

Также в ходе заседания было заявлено, что Всероссийский водный Конгресс 2020 пройдет в июне 2020 г. Его центральной тема «Водные ресурсы – национальные приоритеты и задачи. Новые точки экономического и технологического развития водохозяйственного комплекса».

На будущем конгрессе планируется обсудить пути дальнейшего развития финансового, правового и технологического обеспечения федеральных проектов по сохранению уникальных водных систем, переходу на НДТ, оздоровление водных объектов, повышение качества питьевой воды и развитие внутренних водных путей.

В работе совещания приняли участие члены Совета Федерации, председатель Оргкомитета Всероссийского водного конгресса Елена Довлатова, представители профильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообществ.

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