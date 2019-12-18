Утверждены правила федеральных субсидий на строительство газовых заправок и переоборудование автомобилей на метан

Source: Russia Ministry of Energy

Подписано подготовленное Минэнерго России Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие энергетики» и об утверждении перечня субъектов РФ, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке» №1641.

Документом утверждаются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированным природным газом и Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.

«Утверждение правил направлено на реализацию программы государственной поддержки развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудования техники на использование природного газа. Первый этап программы, планируемый к реализации в 27 субъектах Российской Федерации, рассчитан на пять лет с суммарным финансированием 4,2 млрд руб. ежегодно и направлен на ежегодный ввод в эксплуатацию более 100 АГНКС, а также переоборудование около 25 тыс. единиц автомобильного транспорта на метан. Целью реализации программы поддержки является создание в указанных субъектах Российской Федерации минимально достаточной инфраструктуры заправки природного газа и достижение по итогам 2024 г. показателей в 1,2 тыс. единиц АГНКС и 300 тыс. единиц автомобильного транспорта на метане в целом по стране», – пояснил заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын.

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