Юрий Маневич: «Завершен важнейший этап строительства Пеледуйского энергокольца»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в торжественной церемонии пуска подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог».

Ввод в работу подстанций «Усть-Кут» и «Сухой Лог» компанией «Россети ФСК ЕЭС» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Саха (Якутия) и Бурятию. В своем выступлении Юрий Маневич поблагодарил за проделанную работу всех участников реализации проекта.

«Сегодня завершен важнейший этап строительства Пеледуйского кольца. На этом, конечно, работа в части обеспечения надежного энергоснабжения Восточной Сибири не заканчивается, предстоит еще реализация важных проектов строительства участков электроснабжения железнодорожной инфраструктуры», – сообщил Юрий Маневич в ходе церемонии.

Общая протяженность Пеледуйского энергокольца составляет 3,3 тыс. км. В его состав входят объекты ряда инфраструктурных и электросетевых компаний в четырех регионах. Мощность подстанции 500 кВ «Усть-Кут» с резервной частью составляет 668 МВА, 220 кВ «Сухой Лог» – 250 МВА. Более 90% всего установленного оборудования произведено в России. Оба центра питания оснащены современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов.

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