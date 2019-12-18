Юрий Маневич: «Электроэнергетическая отрасль в настоящее время находится на начальном этапе кардинальной трансформации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в интервью газете «Энергетика и промышленность России» обозначил основные приоритеты работы на ближайшее будущее и прокомментировал главные тренды, влияющие на отрасль.

«Электроэнергетика относится к базовым отраслям экономики и имеет важнейшее, в том числе межотраслевое, значение, поскольку уровень и качество энергоснабжения определяют условия производственной деятельности и бытового обслуживания населения. При этом электроэнергетика остается наиболее сложной отраслью топливно-энергетического комплекса в части нормативного обеспечения эффективности и надежности ее работы», – рассказал Юрий Маневич.

Заместитель Министра выделил такие направления работы как совершенствование рыночной модели оптового и розничных рынков электроэнергии, реформу теплоснабжения, в том числе внедрение принципа тарифообразования по методу «альтернативной котельной», вопросы функционирования электросетевого комплекса, в частности облегчение доступа потребителей к электросетевой инфраструктуре. А также регулирование деятельности компаний энергосбытового сектора, международное энергетическое сотрудничество, экологическую политику в электроэнергетике, поддержку возобновляемой энергетики.

«Стоит отметить, что вся электроэнергетическая отрасль, включая электросетевой комплекс, в настоящее время находится на начальном этапе кардинальной трансформации. Это связано как с изменением энергетической политики государств (движение в сторону экологичности и энергоэффективности оборудования), так и с развитием новых технологий (преобразование энергетической инфраструктуры благодаря внедрению цифровых технологий и платформенных решений)», – отметил Юрий Маневич.

Полная версия интервью доступна здесь.

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