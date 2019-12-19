А. Кутепов и Э. Исаков внесли законопроект в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров

Source: Russia – Council of the Federation

Предложено внести изменения в законы о государственном кадастре недвижимости и об образовании.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член этого Комитета СФ Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесли законопроект «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

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Как сообщил Андрей Кутепов, по закону о кадастровой деятельности заниматься ею могли граждане РФ, имеющие любое высшее или среднее профессиональное профильное образование по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений на основании квалификационного аттестата. На рынке кадастровых работ появились кадастровые инженеры со средним профессиональным профильным образованием по специальностям: «картография», «прикладная геодезия», «землеустройство», «маркшейдерское дело», «аэрофотогеодезия» и другим профильным специальностям, отметил парламентарий.

Однако в 2015 году в законодательство внесены изменения, согласно которым с 1 января 2020 года действующие кадастровые инженеры, не имеющие высшего профильного образования, не могут заниматься кадастровой деятельностью. Это затронет добросовестных кадастровых инженеров, которые поступили в ВУЗы, проходят обучение на 4 курсе и к 1 января 2020 года не будут иметь диплом о высшем образовании. В целях обеспечения возможности закончить высшие учебные заведения предлагается законопроектом перенести срок вступления вышеуказанных изменений на 1 января 2022 года для лиц, которые находятся в процессе получения высшего образования.

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