А. Майоров: Сенаторы рекомендовали палате одобрить законы в сфере экологии, охраны окружающей среды, ветеринарного надзора, виноградарства и виноделия

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал верхней палате одобрить ряд федеральных законов.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенаторы рассмотрели федеральные законы к пленарному заседанию Совета Федерации, по которым Комитет СФ является ответственным.

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 43

Сергей Лисовский и Алексей Майоров

2 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 43

Иван Лебедев

7 из 43

Татьяна Гигель и Алексей Кондратенко

8 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 43

Алексей Майоров

10 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

12 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

13 из 43

Сергей Аноприенко

14 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

15 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

16 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

17 из 43

Людмила Талабаева и Арсен Фадзаев

18 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

19 из 43

Владимир Лебедев и Елена Зленко

20 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

21 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

22 из 43

Валерий Гаевский

23 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

24 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

25 из 43

Сергей Лисовский

26 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

27 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

28 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

29 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

30 из 43

Сергей Митин

31 из 43

Людмила Талабаева

32 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

33 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

34 из 43

Сергей Белоусов

35 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

36 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

37 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

38 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

39 из 43

Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

40 из 43

Владимир Лебедев и Елена Зленко

41 из 43

Сергей Лисовский и Алексей Майоров

42 из 43

Сергей Белоусов и Егор Борисов

43 из 43

Прежде всего, законодатели обсудили Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 26 и 671 Водного кодекса Российской Федерации». Документ направлен на совершенствование регулирования отношений, возникающих в области водных отношений.

В законе, в частности, предусматривается передача органам государственной власти регионов отдельных полномочий Российской Федерации в части осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении внутренних морских вод. Кроме этого уточняется комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Смотрите также

Члены Комитета обсудили внесение изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Этот Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования отношений, возникающих в области охраны окружающей среды. В нем уточняются полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, в части установления порядка рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, порядка выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения изменений в них.

Сенаторы рекомендовали палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». В частности, документом предусматривается упразднение регионального государственного ветеринарного надзора, полномочие по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора.

В этой связи исключаются полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора и уточняется порядок осуществления федерального государственного ветеринарного надзора. При этом полномочия регионов в области ветеринарии, такие как организация проведения на территории субъекта Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, сохраняются.

Реализация положений Федерального закона будет способствовать обеспечению ветеринарной безопасности Российской Федерации

Реализация положений Федерального закона будет способствовать обеспечению ветеринарной безопасности Российской Федерации, уверены парламентарии.

Рассмотренный Комитетом СФ Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Этот документ направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.

Предусматривается корректировка терминологии, используемой в виноделии для классификации продукции виноделия, с учетом состава такой продукции, способов ее производства и защиты интересов потребителей. Также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, обязательные требования к этикетке винодельческой продукции.

Кроме того, законодательно вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Также урегулированы вопросы осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия. В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной.

Реализация положений этого закона будет способствовать развитию виноградарства и виноделия в России, считают члены Комитета СФ.

В ходе заседания сенаторы также рассмотрели ряд других законов и законопроектов.

MIL OSI