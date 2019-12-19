В. Марков принял участие в открытии в Сыктывкаре Межрегиональной творческой выставки «Парад букв»

Source: Russia – Council of the Federation

Проект реализован в рамках Международного года языков коренных народов, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми в рамках работы в регионе принял участие в открытии Межрегиональной творческой выставки «Парад букв». Мероприятие прошло в Финно-угорском центре Российской Федерации в Сыктывкаре.

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В своем выступлении сенатор отметил, что в новом выставочном проекте, реализованном в рамках Международного года языков коренных народов, представлены буквы русского алфавита в разных художественных техниках и формах исполнения.

«С первых букв азбуки, букваря мы учимся понимать родной язык, познавать мир и природу, любить Родину. Мы всегда любовались бережно прорисованными заглавными буквами старинных переписных книг. А сегодня на этой выставке представлен взгляд молодого поколения на русский алфавит», — сказал Валерий Марков.

Парламентарий подчеркнул, что русский язык объединяет все народы нашей многонациональной страны. Он выразил слова признательности Финно-угорскому центру РФ за реализацию проекта и привлечение молодежи к духовным ценностям.

Русский язык объединяет все народы нашей многонациональной страны

На выставку поступило свыше 120 творческих работ из 16 субъектов РФ, а также из Республики Беларусь. Планируется, что в дальнейшем экспозиция будет представлена в разных регионах России.

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