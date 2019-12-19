Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил награды ветеранам боевых действий и правоохранителям Республики Алтай.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион провел совещание с Главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

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Сенатор также встретился с ветеранами боевых действий, сотрудниками правоохранительных органов и общественных организаций.

«Гражданская активность, которую проявляют воины-афганцы, заслуживает уважения и поддержки. Вы своими силами сохраняете память о героическом прошлом нашей страны, участвуете в военно-патриотическом воспитании молодежи. Ваше дело имеет важное значение для современного общества», — подчеркнул Владимир Полетаев. Достойным примером для подрастающего поколения сенатор назвал и сотрудников правоохранительных органов Республики.

Гражданская активность, которую проявляют воины-афганцы, заслуживает уважения и поддержки

За многолетнюю безупречную службу и большой вклад в укрепление законности и правопорядка парламентарий вручил Благодарность Председателя Совета Федерации офицерам Управления Росгвардии по Республике Алтай.

В. Полетаев в Республике Алтай

Кроме того, Владимир Полетаев вручил сертификат на приобретение спортивного ринга ветерану Афганской войны, на общественных началах обучающему боксу детей из отдаленного высокогорного района.

За добросовестный труд и большой вклад в воспитание учащихся сертификат на приобретение спортивного инвентаря был вручен директору средней общеобразовательной школы № 10 города Горно-Алтайска.

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