Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила эту тему на встрече с исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в рамках работы в регионе встретилась с и. о. первого заместителя председателя правительства Республики Виталием Махаловым. Он курирует вопросы охраны окружающей среды, экологии, природопользования и туризма.

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В ходе встречи обсуждалась ситуация в лесной отрасли. Собеседники отметили необходимость ее улучшения. При этом следует обратить особое внимание на такие направления, как лесоустройство, охрана, воспроизводство лесов, тушение лесных пожаров.

По словам Татьяны Гигель, в связи с многолетним недофинансированием появилось много вопросов по инфраструктуре, наблюдается снижение престижности труда лесников, что сказывается на обеспечении системы профессиональными кадрами.

«Доведенных до региона лимитов не хватает на выполнение возложенных на отрасль полномочий и выполнение государственных заданий. И руководство государственных учреждений вынуждено отправлять своих сотрудников в отпуска без содержания», — сказала сенатор.

Доведенных до региона лимитов не хватает на выполнение возложенных на отрасль полномочий

Парламентарий сообщила, что она обсуждала эти вопросы с руководством Федерального агентства лесного хозяйства России. Достигнута договоренность о том, что недостающие средства будут направлены в регион во втором и третьем кварталах 2020 г.

Татьяна Гигель считает, что намеченный руководством Республики Алтай комплекс мер по открытию ряда предприятий с углубленной переработкой древесины, в том числе по выжиганию угля, производству пеллетов, отделочной плиты из стружки и опилок будет способствовать расширению числа рабочих мест и улучшению ситуации в отрасли.

Парламентарий также поддержала предложение депутатского корпуса Республики о выделении средств для бюджетных учреждений министерства природных ресурсов на отвод лесных участков для собственных нужд граждан.

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