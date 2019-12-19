Достижение правильного баланса между устойчивым развитием и устойчивостью долговой ситуации

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева

19 декабря 2019 г.

(фото: Godong/Newscom)

За последние два десятилетия страны Африки к югу от Сахары добились значительного экономического прогресса: уровень крайней бедности снизилсяна треть; ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на20процентов; а реальный доход на душу населения вырос, в среднем, примерно на 50 процентов. Тем не менее, страны Африки к югу от Сахары всееще находятся лишь на половине пути к достижению Целей в области устойчивого развития.

Для достижения этих целей странам Африки к югу от Сахары необходимо финансирование. Одним из способов получения доступа к финансированию является заимствование. Привлечение займов правительством имеет смысл, если это делается с умом. Заимствование имеет смысл, если привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов, способствующих повышению производительности и уровня жизни, таких как инвестиции в дороги, школы и больницы, и если органы государственного управления смогут получить достаточную отдачу от инвестиций для погашения возникшей задолженности.

Однако возможности для заимствования в этом регионе сократились в результате быстрого роста уровней государственного долга в период с 2011 по 2016 год (с тех пор они стабилизировались на уровне примерно 55 процентов ВВП, в среднем). Кроме того, страны этого региона в более значительной степени полагались на коммерческие заимствования на внутреннем и международном финансовых рынках—на такие заимствования приходилось свыше 70 процентов прироста объема задолженности в текущем десятилетии. Такое смещение в сторону нельготного финансирования означает увеличение расходов на обслуживание долга и снижение расходов на социальные и инфраструктурные инвестиции.

Очевидно, что странам Африки к югу от Сахары не удастся обеспечить достижение ЦУР за счет одного лишь привлечения займов.

Но что для этого нужно? Этот вопрос стал темой конференции, организованной МВФ совместно с правительством Сенегала 2 декабря в рамках партнерских отношений с Организацией Объединенных Наций и группой «Cercle des économistes». Дакар послужил подходящим местом для этого, поскольку Сенегал приступил к реализации программы развития Сенегала («Plan Sénégal Émergent»), направленной на преобразование экономики, создание рабочих мест и повышение уровня жизни. Выбор Дакара был также удачен, как я отметила в своем выступлении перед участниками конференции, поскольку благодаря этому лица, отвечающие за разработку политики, смогли почерпнуть вдохновение в успехах «Львов Теранги» — национальной сборной Сенегала по футболу, которая поразила всех на прошлогоднем Африканском кубке наций.

Сбалансированный подход

В основе успеха «Львов Теранги» лежит сбалансированный подход — между стремлением к наступательной игре и необходимостью обороняться, между индивидуальными усилиями и командной игрой. Точно так же Африка стремится найти правильный баланс между финансированием развития и обеспечением приемлемого уровня задолженности, между инвестициями в людей и модернизацией инфраструктуры, между долгосрочными целями развития и насущными безотлагательными потребностями. Короче говоря, необходим сбалансированный подход; а для достижения успеха нужно, чтобы свою игру улучшили все заинтересованные стороны.

Существует пять действенных тактик, которые могут применяться всеми нами для нахождения правильного баланса между развитием и уровнем задолженности, три из которых предназначены для разработчиков политики в странах к югу от Сахары, а две — для международного сообщества и частного сектора.

Первая тактика состоит в увеличении государственных доходов. В этом отношении страны Африки к югу от Сахары отстают от других регионов. По нашим оценкам, собираемые доходы на 3–5 процентных пунктов ВВП уступают потенциальному объему доходов. Этот недобор может быть преодолен, о чем свидетельствует положительный пример Уганды, в которой проводимые при техническом содействии МВФ реформы помогли повысить отношение доходов к ВВП с 11 процентов в 2012 году до почти 15 процентов впрошлом году.

Вторая тактика — повысить эффективность расходов на инвестиции. Вреальности лишь около 60 процентов расходов на развитие инфраструктуры в регионе преобразуется в государственные основные фонды. За каждый потраченный доллар вы получаете лишь 60 центов активов.

Третья тактика заключается в улучшении управления государственным долгом. Основной целью является повышение прозрачности долга на основе предоставления точных, всесторонних и своевременных данных. Это, в свою очередь, может способствовать укреплению доверия в отношениях с инвесторами, поддержанию внутренних рынков капитала и сокращению расходов на обслуживание долга.

Глобальное партнерство

Тем не менее, даже при использовании странами этих трех тактик, нам всем необходимо сделать больше. Рост внутренних ресурсов имеет огромное значение, но одного этого недостаточно. Усилия на уровне стран, даже если они будут интенсивными, вероятно смогут покрыть только четверть оценочных потребностей ЦУР. Поэтому дополнительные усилия потребуются также и со стороны глобального партнерства.

Из этого следует четвертая тактика: страны с развитой экономикой могутувеличить свой вклад, особенно в том, что касается оказания помощи. Цель — довести объемы официальной помощи на цели развития до 0,7процента национального дохода стран-доноров. Кроме того, доноры могли бы уделять больше внимания инфраструктуре, предоставляя гранты и льготное финансирование для проектов с достоверно высокими нормами отдачи.

Пятая тактика: для содействия преодолению значительного дефицита финансирования необходимо также привлекать большее число игроков из частного сектора, в том числе большие объемы прямых иностранных инвестиций. Изначальная ответственность за достижение ЦУР должна лежать на государственном секторе, но она не может этим ограничиваться. Нам, прежде всего, необходимо добиться того, чтобы в выигрыше оказались участники как из частного, так и из государственного сектора. Хорошим примером может служить «смешанное финансирование», которое объединяет гранты, льготное финансирование и финансирование на коммерческих условиях.

Как содействовать разделу рисков? Как добиться увеличения финансирования на цели развития на благо всех? Это лишь некоторые из проблем, с которыми сейчас сталкивается Африка. Очевидно, однако, что мы все останемся в выигрыше, если будем действовать сообща на благо Африки. Как гласит сенегальская пословица: «Все, что может сделать один человек, два человека смогут сделать еще лучше». В этом кроется боевой дух «Львов Теранги». И именно это лежит в основе того, чего мы пытаемся достичь в регионе Африки к югу от Сахары.

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