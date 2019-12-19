Д. Шатохин и Т. Кусайко обсудили планы работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в заседании Правления ФОМС…

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняли участие в расширенном совещании Правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Участники заседания обсудили перспективный план работы на 2020 год, приоритеты и проблемы его реализации.

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По словам Дмитрия Шатохина, при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2020 год удалось закрепить важные положительные позиции.

Проблемным остается формирование методики распределения субвенции из федерального уровня территориальным фондам ОМС

«Благодаря совместным усилиям увеличен перечень нозологий орфанных заболеваний, вынесенных на федеральный уровень, выросло финансирование онкоцентров, инициированы подъёмные выплаты для врачей на Северных территориях. Вместе с тем, проблемным остается формирование методики распределения субвенции из федерального уровня территориальным фондам ОМС. Так, ряд субъектов испытывают серьезный дефицит, в связи с тем, что существующая методика не учитывает их особенности», — отметил Дмитрий Шатохин.

Татьяна Кусайко

В своем выступлении Татьяна Кусайко уделила особое внимание вопросам модернизации первичной медико-санитарной помощи, проблемам финансирования, которые существуют, вопросам совершенствования нормативно-правовой базы обязательного медицинского страхования.

«Отмечу, что теперь будет формироваться общий федеральный регистр отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. То есть, предусматривается общий, единый регистр, без разделения на федеральный и региональный уровень», — пояснила Татьяна Кусайко.

Участники заседания согласились с тем, что необходимо продолжать работу в этом направлении.

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