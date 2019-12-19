Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное19.12.2019 17:09

Заседание Совместной российско-белорусской рабочей группы

В Национальной академии наук (НАН) Беларуси состоялось заседание Совместной российско-белорусской рабочей группы по подготовке предложений по перечню перспективных программ Союзного государства развитию сотрудничества между предприятиями Госкорпорации «Роскосмос» и НАН Беларуси. Совещание прошло под председательством директора Департамента стратегического планирования Роскосмоса Юрия Макарова и руководителя аппарата НАН Беларуси Петра Витязя.

Заседание открыл заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Он отметил большой вклад Роскосмоса и НАН Беларуси в развитие сотрудничества России и Беларуси в области космической деятельности и обозначил приоритетность задач освоения космоса в деятельности Союзного государства.

Кроме того, были рассмотрены вопросы выполнения программ Союзного государства «Технология-СГ» и «Интеграция-СГ», а также разработки новых научно-технических программ в области космической деятельности, связанных с созданием перспективных космических средств для малоразмерных аппаратов различного целевого назначения.

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