Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вошла в число соавторов законопроекта, направленного на защиту граждан от воздействия табачного дыма.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области вошла в число соавторов законопроекта, направленного на защиту граждан от воздействия табачного дыма.

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Инициаторами проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» являются заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и группа депутатов Государственной Думы.

Татьяна Кусайко напомнила, что действующим законодательством установлен запрет курения в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, к которым относятся помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.

«В то же время, коммунальные квартиры имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты. Это и кухня, коридор, санитарные помещения коммунальной квартиры. Они относятся к общему имуществу собственников комнат в коммунальной квартире. В законе отсутствует положение о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат, а это является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир», — отметила Татьяна Кусайко.

По ее словам, новый законопроект устраняет этот пробел.

Татьяна Кусайко пояснила, что новая законодательная инициатива разработана с целью охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и защиты интересов некурящих в жилых помещениях.

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