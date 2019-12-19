Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ExoMars-202019.12.2019 17:00

Испытания парашютов миссии ExoMars-2020

Парашютная сумка

Инспекция парашюта

Начата успешная серия наземных испытаний по отработке вытягивания парашютов миссии ExoMars-2020 из парашютных сумок. Положительные результаты позволяют рассчитывать на запуск в следующем году.

Посадка на Марс связана с огромным риском и не допускает ни малейшей ошибки. В течение шести минут после входа в атмосферу на скорости порядка 21 000 км/ч десантный модуль должен снизить скорость до значения, позволяющего выполнить мягкую посадку с использованием двигательной установки посадочной платформы. Парашютная система является ключевым элементом безопасной посадки на поверхность.

В рамках миссии ExoMars-2020, включающей марсоход «Розалинд Франклин» и посадочную платформу «Казачок», используется двухкаскадная парашютная система, оснащённая вытяжным парашютом. Первый основной парашют диаметром 15 м будет развёрнут во время полета десантного модуля на сверхзвуковой скорости, второй — самый большой парашют, когда-либо использованный для посадки на Марс.

В начале 2019 года при проведении двух циклов высотных бросковых испытаний были отмечены повреждения куполов обоих парашютов. В результате анализа была выявлена проблема, относящаяся к парашютным сумкам, а не к самим парашютам. Европейское космическое агентство (ESA) внесло изменения в части выпуска парашютов из сумок, позволяющие облегчить вытягивание и избежать повреждений, вызванных трением.

В рамках сотрудничества с NASA ESA получило доступ к специальному испытательному оборудованию Лаборатории реактивного движения, позволяющему проводить наземную отработку вытягивания парашютов для валидации изменений конструкции до перехода к последующему этапу высотных бросковых испытаний. В ходе наземной отработки имитируется высокая скорость выхода парашютов из сумок на этапе посадки на Красную планету.

Кроме того, завершены калибровочные испытания обоих основных парашютов, включая отработку вытягивания на низкой скорости (120 км/ч) и первую отработку вытягивания первого основного парашюта на высокой целевой скорости (более 200 км/ч). Испытания на низкой скорости были важны для подтверждения устойчивости новой конструкции парашютных сумок, а испытания на высокой скорости позволяют имитировать условия выхода парашютов из сумок на этапе посадки. Эти испытания подтвердили безукоризненный выход парашютов из сумок.

«Посадка на Марс — сложная задача, и мы не можем себе позволить ни малейшей небрежности. Преодолев многочисленные препятствия, мы продвинулись в доработке парашютной системы, и проведённые предварительные испытания дали многообещающие результаты, подготовив почву для последующих квалификационных испытаний», — отмечает Тьерри Бланкар, главный инженер по системам космического аппарата ExoMars-2020.

При проведении первого этапа испытаний использовались отремонтированные парашюты, прошедшие высотные бросковые испытания, что позволило сэкономить время и ресурсы, а также оперативно подтвердить пригодность новой концепции парашютных сумок. С учётом положительных результатов первых испытаний будут повторно проведены еще одни на имеющихся «запасных» парашютах, не получивших повреждений и не подвергавшихся ремонту.

В отличие от высотных бросковых испытаний, требующих сложной организации и строго определённых погодных условий, наземные испытания могут проводиться повторно с коротким периодом подготовки. Это позволяет выиграть время в рамках испытаний и сократить риск за счёт проведения большего числа испытаний в сжатые сроки.

В течение нескольких недель планируется провести еще несколько высокоскоростных испытаний с целью подтверждения результатов первоначальной отработки. Затем парашютные системы будут подвергнуты повторным высотным бросковым испытаниям, которые будут проведены в Орегоне (США) в рамках двух этапов в феврале и марте 2020 года. Указанные испытания будут завершены до «обзора квалификации и приёмки» проекта ExoMars-2020, планируемого в конце апреля с учётом запуска в рамках пускового окна 2020 года (26 июля — 11 августа).

Тем временем близятся к завершению испытания марсохода на внешние воздействия, проводимые в компании Airbus (Тулуза, Франция). В то же время в Thales Alenia Space (Канны, Франция) завершены термовакуумные испытания лётного образца составного космического аппарата, обеспечивающего перелёт с Земли на Марс и включающего перелётный модуль и российский десантный модуль. В настоящее время специалисты Института космических исследований Российской академии наук устанавливают научные приборы на посадочную платформу «Казачок». Доставка марсохода в Канны ожидается в конце января, установка на посадочную платформу запланирована в конце февраля.

***

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» состоится с космодрома Байконур. После успешной посадки на Марс в долине Oxia Planum в марте 2021 года марсоход «Розалинд Франклин» сойдёт с посадочной платформы и начнёт поиск интересных с геологической точки зрения объектов и бурение подповерхностного слоя с целью поиска следов существования жизни на соседней планете.

Программа ExoMars реализуется совместно Европейским космическим агентством и Госкорпорацией «Роскосмос». Помимо миссии 2020 года, она включает орбитальный модуль для изучения газовых примесей атмосферы Trace Gas Orbiter, запущенный в 2016 г. Он будет использоваться для ретрансляции данных миссии ExoMars-2020 после её прибытия на Марс в марте 2021 года.

MIL OSI