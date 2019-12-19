Итоги взимания курортного сбора в рамках эксперимента в ряде регионов подвели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Епишин провел семинар-совещание на эту тему.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел семинар-совещание «Об итогах взимания курортного сбора на территориях проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры».

В мероприятии участвовали заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин, ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми представители Министерства финансов, Министерства по делам Северного Кавказа, Министерства экономики, Федеральной налоговой службы, Счетной палаты, региональных органов государственной власти.

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Семинар-совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Семинар-совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин отметил, что технически порядок уплаты сбора вызывает нарекания и нуждается в совершенствовании. «Нужно подумать о том, чтобы сбор можно было включить в счет гостиницы и для удобства платить все в одном месте».

Сбор можно было включить в счет гостиницы и для удобства платить все в одном месте

Сенатор указал, что в разных регионах эксперимента установлен разный размер курортного сбора. «В одном регионе он составляет десять рублей, в соседнем – пятьдесят. Необходимо понять, какая должна быть ставка. И нужно ли распространять введение сбора на другие регионы. Субъектам РФ и муниципалитетам нужно предоставить право самостоятельно вводить сбор».

Игорь Фомин рассказал о позиции туристического бизнеса относительно сбора. «Она сводится к осторожному подходу к этому эксперименту. Сектор коллективного размещения считает, что он перегружен фискальной нагрузкой».

Сенатор отметил, что существует ряд других сложностей. Необходимо принять решение, на каком уровне – региональном или муниципальном — следует взимать курортный сбор. «Если брать мировой опыт, нет ни одной страны в мире, где это не муниципальный налог. При этом в тех регионах, где эксперимент уже проводится, не нужно ничего менять», — считает Игорь Фомин.

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Заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рахуллаева отметила, что эксперимент по введению курортного сбора начался в 2018 году, полноценно заработал в 2019 году. «Сразу была выявлена одна из проблем – поскольку курортный сбор не относится к налоговым платежам, то банки взимают комиссию за его перечисление. Поэтому первой инициативой было внесение законопроекта об отмене этой комиссии банков.

Одна из проблем – поскольку курортный сбор не относится к налоговым платежам, то банки взимают комиссию за его перечисление

Она напомнила, что курортный сбор введен в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. «По итогам эксперимента мы имеем следующий результат: в 2018 году собрано 313 миллионов рублей, из них Алтай – 18 миллионов, Ставрополь – более 185 и Краснодар – 109 миллионов рублей».

В 2019 году уже собрано 550 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей — Алтай , 275 миллионов — Ставрополь и 224 миллиона — Краснодар.

В настоящее время обсуждается вопрос о возможности сделать курортный сбор налоговым платежом, сказала Ольга Рахуллаева.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев рассказал о том, как регион использовал полученные от сбора средства. «2018 году отдыхающие уже увидели первые объекты, благоустроенные за счет средств по курортному сбору. За период 2018–2019 годов в городе Ессентуки были проведены работы в парке Курортный, в Железноводске – по ремонту терренкура от санатория «Горный воздух» до курортного лечебного парка, отремонтирована нижняя каскадная лестница, В Пятигорске благоустроена инфраструктура парка «Цветник» и др.

Все это позволило увеличить посещаемость городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. «Мы получаем обратную связь, люди оценивают положительно взимание курортного сбора».

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила, что за период проведения эксперимента в крае было собрано более 323 миллионов рублей. Она рассказала о региональных особенностях механизма доведения собранных средств до муниципальных образований.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортному делу Евгений Дешевых сообщил, что в регионе участвует в эксперименте город Белокуриха. «Введение курортного сбора не привели к снижению количества отдыхающих, наоборот, по итогам текущего года оно увеличилось на семь процентов. В целом эксперимент считаем для нас удачным, заинтересованы в его логическом завершении до 31 декабря 2022 года. Если говорить о дальнейшем формате его реализации, нужно посоветоваться с муниципалитетами, в каком виде это будет им удобно».

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