Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-РГ#ИКИ РАН19.12.2019 10:00

Конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра – 2019»

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) открылась Всероссийская конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра — 2019». В этом году главной темой стала российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», разработанная в НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), успешный запуск которой состоялся 13 июля 2019 года.

В рамках первого дня конференции прошел брифинг с участием представителей средств массовой информации, где ученые и специалисты рассказывали о первых месяцах работы уникального космического аппарата на орбите.

Со вступительным словом к участникам обратился академик РАН, научный руководитель миссии «Спектр-РГ» Рашид Алиевич Сюняев. Он рассказал о том, какую научную информацию уже удалось получить ученым и какие перспективные открытия они ждут от обсерватории.

Специалисты НПО Лавочкина также приняли активное участие в конференции: заместитель начальника комплекса, главный конструктор космического аппарата «Спектр-РГ» Илья Ломакин выступал на брифинге, отвечал на вопросы журналистов и представил свой доклад «Астрофизическая обсерватория „Спектр-РГ“ — 5 месяцев в полёте».

С докладами также выступили ведущий математик отдела баллистики и навигации П.Мжельский и начальник сектора отдела логики и управления космических аппаратов В.Молодцов. Они подробно рассказали о схеме выведения аппарата на рабочую орбиту в окрестность либрационной точки L2 системы «Солнце — Земля» и управлении аппаратом в процессе его функционирования.

Конференция продлится до 20 декабря и будет охватывать практически все разделы астрофизики высоких энергий и наблюдательной космологии.

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