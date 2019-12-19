Л. Гумерова: Регионы должны активнее включаться в работу по реализации задач Десятилетия детства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на Всероссийской конференции «Десятилетие детства: от цели – к решению, от решения – к возможности».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие во Всероссийской конференции «Десятилетие детства: от цели – к решению, от решения – к возможности».

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В своем выступлении сенатор напомнила, что в конце ноября в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Мы рассматривали приоритетные национальные проекты через призму задач Десятилетия детства», — сказала парламентарий.

По ее словам, регионы, социально-ориентированные НКО, учительская, родительская общественность, сами семьи должны активнее включаться в конкретную работу на местах по реализации задач Десятилетия детства.

«Десятилетие детства» – наш, возможно, самый главный национальный проект, консолидирующий все общество. Положительный эффект от его реализации должны почувствовать в каждой российской семье», — считает Лилия Гумерова.

«Десятилетие детства» – наш самый главный национальный проект, консолидирующий все общество

Глава Комитета СФ сообщила, что по итогам Совета при Президенте РФ подготовлен проект решения с конкретными предложениями. «Надеемся, что они войдут в перечень поручений Президента РФ. Среди ключевых – предложение, связанное с утверждением Национального плана основных мероприятий Десятилетия детства на 2021–2025 годы. При его подготовке важно предусмотреть включение целей и целевых показателей по каждому мероприятию, используя, в том числе методики расчета целевых показателей национальных проектов».

Сенатор также затронула вопросы, касающиеся единства требований по обеспечению безопасности в школах, развития сетевой формы реализации образовательных программ, создания в регионах координационных органов по вопросам реализации мероприятий Десятилетия детства.

Касаясь темы ограничения использования мобильных телефонов в школе, Лилия Гумерова отметила, что в эти дни в школах Москвы и Подмосковья установлены первые ящики для хранения телефонов детей во время уроков, предоставленные на безвозмездной основе Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. «Важно, что решение об их установке принимают управляющие советы школ с учетом мнения педагогов, родителей и самих детей», — подчеркнула законодатель.

Парламентарий указала, что в наступающем 2020 г. предстоит подготовить план мероприятий Десятилетия детства на очередной период. «Считаю, что лучшие практики, которыми поделятся участники конференции, могут найти отражение в новом плане», — заключила сенатор.

Всероссийская конференция «Десятилетие детства: от цели – к решению, от решения – к возможности» организована Министерством просвещения РФ. Мероприятие посвящено итогам реализации Десятилетия детства в 2019 г.

В работе конференции принимают участие Министр просвещения РФ Ольга Васильева, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, авторы – разработчики лучших региональных практик.

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