О ходе восстановительных работ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах

Source: Russia Ministry of Energy

В ночь с 18 на 19 декабря 2019 года в связи с прохождением атмосферного фронта (сильный порывистый ветер) зафиксированы массовые нарушения электроснабжения в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. По информации Гидрометцентра, усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской областях. В центральных и южных районах Карелии ожидается сильное налипание мокрого снега (35 мм и более).

Псковская область

18 декабря с 23-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25-28 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Псковэнерго»).

По состоянию на 12-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 35 кВ – 2; ВЛ 6-10 кВ – 50; ТП 6-10 кВ – 410.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 5 100 человек). Мощность отключенных потребителей – 4 МВт.

Температура наружного воздуха 2ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 130 бригад в составе 527 человек и 138 единиц специальной техники, 4 РИСЭ мощностью 0,3 МВт.

Новгородская область

19 декабря с 02-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25-28 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Новгородэнерго»).

По состоянию на 12-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 4; ВЛ 6-10 кВ – 26;ТП 6-10 кВ – 272.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 3 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,7 МВт.

Температура наружного воздуха 5ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 86 бригад в составе 263 человек и 91 единица специальной техники, 3 РИСЭ мощностью 0,45 МВт.

Ленинградская область

19 декабря с 05-30 по настоящее время при неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 24 м/с, дождь) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Псковэнерго»).

По состоянию на 12-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 6, ВЛ 35 кВ – 2, ЛЭП 6-10 кВ – 59,ТП 6-10 кВ – 325.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 8 300 человек). Мощность отключенных потребителей – 8,3 МВт.

Температура наружного воздуха 1ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 174 бригады в составе 430 чел. и 213 единиц специальной техники, 14 РИСЭ мощностью 4,2 МВт.

Тверская область

19 декабря с 05-30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25-28 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Тверьэнерго»).

По состоянию на 12-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 5; ПС 110 кВ – 1; ВЛ 35 кВ – 15; ПС 35 кВ – 2, ВЛ 6-10 кВ – 111; ТП 6-10 кВ – 1433.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 41,7 МВт.

Температура наружного воздуха 4ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 211 бригад в составе 938 человек и 241 единицы специальной техники, 46 РИСЭ мощностью 2,8 МВт.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих субъектов Российской Федерации и оперативными штабами электросетевых компаний в круглосуточном режиме.

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