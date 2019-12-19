О. Цепкин: Информированность и коммуникации должны стать основой для дальнейшего распространения проекта «Старшее поколение»

Source: Russia – Council of the Federation

В Челябинске состоялось расширенное заседание Общественного совета проекта «Старшее поколение» с участием сенатора.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области принял участие в расширенном заседании Общественного совета проекта «Старшее поколение».

В ходе мероприятия подведены итоги реализации проекта в 2019 году и поставлены задачи на будущее.

Главная цель – охватить как можно больше людей старшего возраста, чтобы им оказывались качественные медицинские, социальные, образовательные и другие услуги

Как отметил сенатор, главная цель – охватить как можно больше людей старшего возраста, чтобы им оказывались качественные медицинские, социальные, образовательные и другие услуги.

«Необходимо внедрять новые направления работы, предлагать новые формы помощи. Информированность и коммуникации должны стать основой для дальнейшего распространения проекта. Именно эту цель мы преследуем», — прокомментировал председатель Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинской области Олег Цепкин.

Олег Цепкин принял участие в расширенном заседании Общественного совета проекта «Старшее поколение»

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Расширенном заседание Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске

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Расширенном заседание Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске

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Олег Цепкин принял участие в расширенном заседании Общественного совета проекта «Старшее поколение»

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Расширенном заседание Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске

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Расширенном заседание Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске

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Он призвал профильные ведомства проявлять инициативу, учитывать опыт других регионов.

По мнению сенатора, для улучшения качества оказания некоторых услуг, особенно медицинских, необходимо решить проблему доступности. В первую очередь это касается тех, кто проживает в сельской местности.

Первый заместитель Министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова сообщила, что до 2024 года планируется открыть сто фельдшерско-акушерских пунктов. Для привлечения специалистов в сельскую местность со следующего года будет увеличен размер единовременной выплаты для фельдшеров и учителей, а также снят возрастной порог для участия в этой программе. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства для обеспечения жильем специалистов, приехавших работать в отдаленные территории.

Одно из востребованных направлений работы проекта «Старшее поколение» — помощь в трудоустройстве. В 2019 году в центр занятости населения обратилось более 8 тысяч предпенсионеров и почти 1,5 тысячи пенсионеров. Более 7 тысяч предпенсионеров получили услуги профессиональной и социальной адаптации, 6 человек получили средства на открытие собственного дела. По сравнению с 2018 годом количество трудоустроенных возросло на 5 проц.

Почти две тысячи человек прошли обучение финансовой и компьютерной грамотности, популярность среди пожилых людей приобретает обучение в онлайн-режиме.

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