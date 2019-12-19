Source: Russia Federal Space

#ОРКК#Главное19.12.2019 11:10

Предприятия Удмуртской Республики посетили ОРКК

Вчера, 18 декабря 2019 года, состоялся визит предприятий Удмуртской Республики в Объединённую ракетно-космическую корпорацию (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Делегацию возглавляли первый заместитель Председателя Правительства Республики Александр Свинин, Министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев, а также руководители крупнейших предприятий региона: Концерн «Калашников», Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, ПО «КМЗ».

На совещании стороны обсудили приоритетные проекты развития двухсторонних отношений и перспективы развития сотрудничества организаций оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики и организаций Госкорпорации «Роскосмос», в том числе в сфере производства продукции гражданского назначения в интересах:

лечебно-профилактических учреждений по направлению «Медицинская продукция»;

сельскохозяйственных учреждений по направлению «Беспилотные технологии»;

муниципальных учреждений по направлению «Лифтовое оборудование» и «Легкорельсовый транспорт»;

топливно-энергетического комплекса по направлению «Нефтегазовое оборудование и оборудование для ТЭК»;

потребителей данных из государственного сектора по направлению «Геоинформационные сервисы на данных дистанционного зондирования Земли».

По итогам совещания генеральный директор ОРКК Андрей Жерегеля и Виктор Лашкарев подписали соглашение о сотрудничестве.

«Организации Госкорпорации „Роскосмос“ обладают гораздо более широкими возможностями в части производственных решений, которые могли бы быть применены в рамках реализации как национальных проектов, так и текущих инвестиционных программ — это и геоинформационные сервисы на данных дистанционного зондирования Земли, и высокотехнологичные интеллектуальные системы управления техникой, комплексные решения для „Умных городов“, отработка новых видов фармацевтических препаратов в рамках проведения экспериментов по печати живых органов на орбите. Ведь именно это и должно лежать в основе технологий для реализации национальных проектов и развития регионов. Мы готовы непосредственно взаимодействовать с ключевыми заказчиками Республики, а также нацелены выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество», — отметил Андрей Жерегеля.

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