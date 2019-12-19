Сегодня в «Эфире» об уровне коррупции в Ставропольском крае, защите прав предпринимателей в сфере строительства и судебном процессе в отношении гражданина Норвегии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Криминальный тренд» сотрудники прокуратуры Ставропольского края расскажут об уровне коррупции в регионе и мерах прокурорского реагирования в этой сфере.

О том, как прокуроры защищают застройщиков от волокиты, необоснованных отказов в выдаче разрешительной документации и коррупции пойдет речь в рубрике «Бизнес вправе».

В рамках рубрики «В процессе» старший прокурор отдела Главного уголовно-судебного управления Милана Дигаева расскажет о результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, признанного виновным в шпионаже.

Программа «Эфир» на четверг 19 декабря 2019 года:

· Дело жизни. IV Новосибирская Спартакиада работников органов прокуратуры.

· Бизнес вправе. Стройка века.

· Криминальный тренд. Судебный штраф как шанс на новую жизнь: условия и особенности применения меры уголовно-правового характера.

· Ни дать ни взять. Взаимодействие органов прокуратуры с представителями гражданского общества и экспертного сообщества при проведении антикоррупционной экспертизы.

· В процессе. Дело «Аэрофлота». Как вернуть украденные миллионы?

· Криминальный тренд. Взятки не гладки: о работе прокуратуры Ставропольского края в сфере противодействия коррупции.

· Генеральная линия. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявил предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.

· В процессе. Шпионская история в письмах. О результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Ф. Берга.

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Творим право.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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