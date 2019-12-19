С.Митин провел совещание по подведению итогов Всероссийского водного конгресса 2019 года

Source: Russia – Council of the Federation

В июне будущего года пройдет Всероссийский водный конгресс 2020.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание, на котором были подведены итоги проведения Всероссийского водного конгресса 2019 года.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Белоусов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Аркадий Чернецкий и Елена Довлатова

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Геннадий Орденов и Виктор Новожилов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин подчеркнул, что III Всероссийский водный конгресс стал масштабной экспертной площадкой межведомственного и межотраслевого диалога, направленного на повышение эффективности реализации всех федеральных проектов по водным ресурсам, разработанных в рамках исполнения майского Указа Президента Российской Федерации.

В работе конгресса приняли участие более 2 000 экспертов из 72 регионов России, представляющих все федеральные округа страны. В рамках деловой программы состоялись 30 круглых столов и тематических сессий, на которых выступили более 200 спикеров. По итогам работы конгресса его участники сформулировали предложения для подготовки итоговой резолюции.

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Центральной темой конгресса стали вопросы реализации национального проекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов, в том числе «Чистая Вода» и «Оздоровление Волги» и «Сохранение Байкала», которым была посвящена работа соответствующих специализированных секций. Совместная работа представителей федеральных и региональных органов власти, законодателей и экспертов позволила выявить «узкие места» проектов, несущие риски недостижения целевых показателей.

Сергей Митин констатировал: «В соответствии с задачами, установленными национальными проектами «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Наука», «Международная кооперация и экспорт», обеспечение населения и всех отраслей экономики водой является одним из основных условий устойчивого социально-экономического развития страны».

Сенатор отметил, что масштабность поставленных задач требует значительно большей интеграции регуляторной политики органов власти федерального и регионального уровней, выработки более гибких подходов и инструментов предоставления государственной поддержки проектам в сферах водоснабжения и водоотведения, оздоровления водных объектов, мелиорации, энергетики и транспорта, а также поиска дополнительных внебюджетных источников их финансирования. По мнению экспертов конгресса одним из таких источником может стать эффективное использование самих водных ресурсов в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства и международной кооперации.

Всероссийский водный Конгресс 2020 пройдет в июне 2020 г. Его центральной тема «Водные ресурсы – национальные приоритеты и задачи. Новые точки экономического и технологического развития водохозяйственного комплекса»

Участники совещания подвели итоги проведения III Всероссийского водного конгресса и обсудили проект его итоговой резолюции. Было принято решение о целесообразности доработки резолюции в соответствии с требованиями Совета Федерации с последующим ее утверждением Организационным комитетом конгресса.

Также в ходе заседания было заявлено, что Всероссийский водный Конгресс 2020 пройдет в июне 2020 года. Его центральной тема «Водные ресурсы – национальные приоритеты и задачи. Новые точки экономического и технологического развития водохозяйственного комплекса».

На будущем конгрессе планируется обсудить пути дальнейшего финансового, правового и технологического обеспечения реализации федеральных проектов по сохранению уникальных водных систем, оздоровление водных объектов, повышение качества питьевой воды, переходу на НДТ и развитие внутренних водных путей.

Отдельное внимание конгресса планируется уделить вопросам международного сотрудничества в области использования водных ресурсов. В частности участниками совещания высказано предложение о проведении тематического круглого стола по вопросам трансграничных отношений со странами СНГ и КНР с учетом стратегических целей и государственных интересов России.

В работе совещания принял участие Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края и члены Комитета Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области председатель Оргкомитета Всероссийского водного конгресса Елена Довлатова, представители профильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообществ.

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