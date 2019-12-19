С. Митин провел совещание по реализации рекомендаций парламентских слушаний по развитию отечественного садоводства

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит осуществление мониторинга правоприменительной практики в сфере развития садоводства.

Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации первый заместитель Председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание, на котором обсуждались итоги реализация рекомендаций парламентских слушаний по развитию отечественного садоводства, проведенных в марте текущего года. Фактически сенаторы провели парламентский контроль за исполнением принятого ими решения.

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Сергей Митин констатировал, что с прошлого года Совет Федерации в лице Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, с привлечением коллег из Комитета СФ по экономической политике, активно включился в обсуждение повестки вопросов, стоящих перед отраслью отечественного, прежде всего, промышленного садоводства.

По словам парламентария, обсуждение проблем садоводства и питомниководства на площадке Совета Федерации с привлечением к дискуссии всех заинтересованных сторон, дало новый импульс для развития этих подотраслей отечественного сельского хозяйства.

В своих выступлениях руководители профильных министерств и ведомств доложили сенаторам о достигнутых результатах и реализованных мерах государственной поддержки отечественного садоводства и питомниководства.

В текущем году Минсельхозом России при взаимодействии с другими министерствами проведена большая работа по снижению ставки НДС на плодово-ягодную продукцию и внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Минпромторг России, при участии Временной комиссии СФ по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации ведет систематическую работу по локализации производства современной техникой российских садоводов. Удалось сохранить ставшие традиционными для отрасли сельхозмашиностроения меры государственной поддержки в рамках Постановления 1432. Минобрнауки России и Российской академией наук ведется работа по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.

В своем заключительном слове Сергей Митин подчеркнул, что, несмотря на достигнутые положительные результаты, обеспеченность жителей страны отечественными плодами и ягодами остается низкой, большинство видов сельскохозяйственной техники, средств защиты растений и саженцев продолжает оставаться импортными. Учитывая это, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит осуществление мониторинга правоприменительной практики в сфере развития отечественного садоводства.

В мероприятии приняли участие члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики , а также руководители профильных департаментов Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, представители Роспотребнадзора, Россельхозназдора, Федеральной таможенной службы, Евразийской экономической комиссии, Российской академии наук, руководители отраслевых ассоциаций и сельскохозяйственных предприятий, экспертное сообщество.

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