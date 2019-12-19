Т. Кусайко провела встречу с членами Общества инвалидов в Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы доступности услуг медико-социальной экспертизы, а также цифровизации социальных услуг.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила Оленегорскую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов.

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По приглашению председателя организации Любови Медведевой сенатор провела встречу с членами общества. В мероприятии также приняли участие заместитель главы города Оленегорск Вадим Крутов, заместитель председателя Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Олег Беликов. Обсуждались актуальные проблемы для жителей, имеющих ограничения здоровья.

По словам Татьяны Кусайко, Оленегорск — один из городов, который можно ставить в пример по доступности инфраструктуры для инвалидов. «Это результат большой совместной работы председателя местного общества инвалидов и администрации города. Благодаря такому взаимодействию и обратной связи, жители Оленегорска имеют меньше проблем с организацией доступной среды, с проведением досуга, различных спортивных мероприятий, с трудоустройством», — отметила сенатор.

Оленегорск — один из городов, который можно ставить в пример по доступности инфраструктуры для инвалидов

В ходе встречи, в частности, рассматривались вопросы доступности и качества услуг медико-социальной экспертизы, а также цифровизации социальных услуг и сервисов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Электронные сервисы позволяют обеспечить полноценные электронные услуги, осуществить переход от «бумажных» процедур работы к электронным. Они способствуют социальной и финансовой вовлеченности граждан, повышают доступность, качество и удобство получения госуслуг», — сказала Татьяна Кусайко.

Вадим Крутов сообщил, что в городе существуют бесплатные курсы компьютерной грамотности, и пообещал взять на контроль обучение инвалидов и пенсионеров навыкам работы с компьютерной техникой.

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