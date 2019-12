Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Prezydent RP weźmie udział w przekazaniu Wojskom Specjalnym śmigłowców Black Hawk

Akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c) w godz.: 10.00-10.30. Zbiórka przedstawicieli mediów odbędzie się przy bramie wjazdowej do bazy. Dziennikarze i fotoreporterzy zostaną przetransportowani do miejsca wydarzenia pojazdem wojskowym.

Podczas wydarzenia planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, przyjmuje oficer prasowy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego za pośrednictwem poczty elektronicznej: do 19 grudnia br. (czwartek) do godz. 15.00.

