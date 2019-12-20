Встреча Павла Колобкова с директором Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Киргизской Республики Канатом Аманкуловым

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 декабря, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась встреча главы ведомства Павла Колобкова и директора Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Киргизской Республики Канатом Аманкуловым.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области физической культуры и спорта, проведение Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации в 2020 году, а также проведение Игр стран СНГ в 2020 году в Казани.

В ходе встречи был подписан План мероприятий на 2020-2021 годы по реализации Меморандума между Министерством спорта Российской Федерации и Государственным агентством по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Киргизской Республики. Меморандум был подписан 28 марта 2019 года в годе визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизскую Республику.

«Наше сотрудничество развивается достаточно активно и эффективно, – отметил Павел Колобков. – Сегодня мы подписали План мероприятий по реализации Меморандума, который направлен на взаимодействие по разным направлениям – по линии спортивных обменов, вузов, научных организаций, участия в соревнованиях, реализации подходов к международной политике. С Киргизией мы взаимодействуем также по линии ШОС и СНГ. В следующем году в Казани пройдут Игры стран СНГ, где команда Киргизии будет представлена в большом количестве. Мы обеспечим хорошие условия проведения и участия, проведём деловую программу. В рамках Игр также состоится Совет стран СНГ».

«Учитывая, что следующий год объявлен Годом Российской Федерации в Киргизской Республике и Годом Киргизской Республики в Российской Федерации, мы запланировали ряд очень хороших мероприятий, – подчеркнул Канат Аманкулов. – Мы поддерживаем инициативу России о проведении Игр стран СНГ. В своём календарном плане и бюджете мы уже заложили участие команды Кыргызстана. Мы бы также хотели получить опыт Российской Федерации по строительству спортивных сооружений, в области науки, организации работы, развитии национальных видов спорта, координации с олимпийскими комитетами и спортивными федерациями».

Фото: Дмитрий Жарков, Сергей Александров

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI