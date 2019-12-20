В Калмыкии суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 72 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Элистинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Калмыцкое дорожное управление». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя, если это деяние повлекло тяжкие последствия).

В судебном заседании установлено, что в августе 2011 года был заключен контракт на выполнение работ по строительству Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста с ОАО «Калмыцкое дорожное управление» на сумму 1 млрд 258 млн 394 тыс. рублей.

Подрядчик подыскал ряд субподрядных организаций для выполнения работ по государственному контракту. После выполнения работ указанными организациями, он получал от заказчика денежные средства и распоряжался ими по своему личному корыстному усмотрению. Всего злоумышленником похищены предназначавшиеся для субподрядчика денежные средства в размере порядка 72 млн рублей.

Суд приговорил руководителя организации к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 года.

Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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