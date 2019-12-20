В Совете Федерации состоится 471-е заседание, завершающее осеннюю сессию

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках «правительственного часа» Министр иностранных дел РФ С. Лавров расскажет об актуальных проблемах внешней политики.

В Совете Федерации состоится 471-е заседание. Им завершится осенняя сессия 2019 года.

Сенаторам предстоит обсудить изменения в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части финансового обеспечения лечения редких (орфанных) заболеваний (внесенный членами СФ Г. Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области В. Рязанским, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области А. Варфоломеевым, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Н. Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области И. Каграманяном, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области К. Косачевым, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Т. Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области С. Рябухиным РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области и рядом депутатов ГД), «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части улучшения условий содержания женщин, имеющих при себе ребенка, и беременных женщин (внесенного членами СФ А. Кутеповым, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга С. Фабричным, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Т. Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области А. Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области В. Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга ).

Будет рассмотрен ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Как ожидается, члены СФ одобрят ратификацию ряда международных договоров, в частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами и Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

В рамках «правительственного часа» Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расскажет об актуальных проблемах внешней политики.

Предстоит также внести уточнения в Водный кодекс — в части защиты береговой линии и предотвращения негативного воздействия внутренних морских вод, внести изменения в УПК РФ – в части установления ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней.

Также будут внесены изменения в статьи законов о дополнении основания проведения внеплановой проверки деятельности органа местного самоуправления, о повышении эффективности медицинского обеспечения военнослужащих (внесен членами СФ Ф. Клинцевичем, КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области В. Бондаревым, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области В Кожиным, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы А. Ракитиным, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия С. Арениным, АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Б. Жамсуевым, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края М. Козловым, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области О. Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым В. Куликовым, КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Т. Мамсуровым, МамсуровТаймураз Дзамбековичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания Ю. Воробьевым, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области В. Мархаевым МархаевВячеслав Михайловичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области ), о потребительском кредите и об ипотеке по поводу возможности возврата заемщику части уплаченной им страховой премии.

В повестку дня заседания включено рассмотрение федеральных законов о погашении задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего, о создании дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, об особенностях применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями культуры, об уточнении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

MIL OSI