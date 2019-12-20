В СФ поддержали закон о реорганизации унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рекомендовали палате одобрить изменения в федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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В обсуждении вопроса участвовал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский.

Андрей Кутепов сообщил, что устанавливаются нормы, согласно которым унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках, должны быть приватизированы или преобразованы в бюджетные учреждения в течение пяти лет. Если собственник унитарного предприятия не примет меры по реорганизации предприятия, Федеральная антимонопольная служба обратится в суд с требованием о его ликвидации.

Унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках, должны быть приватизированы или преобразованы в бюджетные учреждения в течение пяти лет

Федеральный закон содержит ряд исключений для осуществления деятельности унитарных предприятий, на которые не распространяется запрет. Это предприятия, работающие в сферах обороны и безопасности государства, естественных монополий, обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, осуществления деятельности за пределами территории Российской Федерации, деятельности в области обращения с радиоактивными отходами.

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Сенатор отметил, что закон разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», согласно, которому необходимо ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках.

Комитет СФ также рекомендовал одобрить изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как сообщил член Комитета СФ Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области устанавливается обязанность согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания определения поставщика несостоявшимся. Устанавливается право осуществления закупки в электронной форме у единственного поставщика, возможность объединять закупку в один лот, если это касается реализации национальных проектов в рамках выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства.

Также вводится требование о включении в заявку на участие в торгах сведений о стране происхождения закупаемого товара.

Упрощается процедура закупки, осуществляемую способом запроса котировок в электронной форме, вводится понятие контракта жизненного цикла.

В заключении Комитета СФ отмечается, что принятые нормы должны повысить эффективность проведения государственных закупок, способствовать созданию единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными исполнителями в случае признания закупок несостоявшимися, устранить излишние административные барьеры при осуществлении закупки и уменьшить нагрузку на контролирующие органы в сфере закупок.

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