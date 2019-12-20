В СФ рекомендовали одобрить ряд законов в сфере местного самоуправления, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

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Сенаторы обсудили федеральные законы, по которым Комитет является ответственным, по вопросам местного самоуправления, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

На заседании был рассмотрен Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Этот документ направлен на реализацию единого подхода к определению оснований для проведения внеплановых проверок деятельности органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также на уточнение ряда вопросов правопреемства органов местного самоуправления вновь образованных муниципалитетов.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий представил изменения в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Закон вводит дополнительные механизмы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, обеспечивающие соблюдение жилищных прав граждан. Сенатор познакомил с новациями, которые прописаны в документе.

Также сенаторы одобрили изменения в Федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», в Градостроительный кодекс РФ и другие законодательные акты.

В ходе заседания был также рассмотрены изменения в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Этим документом предусматривается продление до 1 июля 2021 г. срока применения на территориях названных регионов законодательства России в сфере газоснабжения. Это обусловлено необходимостью реализации Плана изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя, разработанного Федеральной антимонопольной службой.

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