В Якутии прокуратура в судебном порядке добилась возмещения региональным министерством здравоохранения понесенных больным расходов по приобретению жизненно необходимого лекарственного препарата

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Алданского района Республик Саха (Якутия) по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что женщина в силу тяжелого заболевания в соответствии с требованиями действующего законодательства подлежала обеспечению бесплатным жизненно-необходимым лекарственным препаратом.

Вместе с тем, в течение около двух с половиной месяцев женщине необходимое лекарство не выдавалось, в связи с чем, она была вынуждена приобретать дорогостоящий препарат за свой счет.

Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд к министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) о взыскании расходов, понесенных в связи с приобретением лекарственного препарата в сумме 539 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время расходы по приобретению необходимого лекарственного препарата полностью возмещены.

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