Евгений Грабчак: «Необходимо рационально использовать амортизацию как источник финансирования инвестиций»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью «Российской газете» накануне Дня энергетика рассказал о том, как обеспечивается бесперебойная работа отрасли, о новых требованиях к оборудованию и приоритетах инвестпрограмм.

В частности, заместитель Министра объяснил, как при модернизации сетевого хозяйства исключить применение некачественных деталей, узлов и оборудования.

«Минэнерго России разработало проект технического регламента Евразийского экономического союза “О безопасности высоковольтного оборудования”, который устанавливает требования к соответствующей продукции. Обязательным элементом процедуры оценки соответствия является проведение испытаний высоковольтного оборудования в аккредитованных лабораториях – испытательных центрах. Сейчас технический регламент проходит процедуру внутригосударственного согласования», – рассказал Евгений Грабчак.

Говоря об инвестициях сетевых компаний, заместитель Министра отметил, что они прежде всего должны направляться на поддержание необходимого уровня технического состояния оборудования, обеспечение надежной и безопасной работы электросетевого комплекса.

«Необходимо рационально использовать амортизацию как источник финансирования этих инвестиций. Амортизационные отчисления в первую очередь должны направляться на реновацию оборудования», – сообщил Евгений Грабчак.

Полная версия интервью доступна здесь.

20.12.2019

В ночь с 18 на 19 декабря 2019 года в связи с прохождением атмосферного фронта (сильный порывистый ветер) зафиксированы массовые нарушения электроснабжения в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях.Псковская область

MIL OSI