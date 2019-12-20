Закон, повышающий прозрачность распределения мест в организациях дошкольного образования, поддержан профильным Комитетом СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре провела Л. Гумерова.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета по науке, образованию и культуре. Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования».

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По словам сенатора, документ направлен на обеспечение реализации права детей на прием в дошкольные образовательные организации путем установления единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования. «Законом определяется правовой статус уже действующих информационных систем по ведению «электронных очередей» в детских садах на федеральном уровне и в регионах. Повышается прозрачность распределения мест в организациях дошкольного образования».

Законом определяется правовой статус уже действующих информационных систем по ведению «электронных очередей» в детских садах

Лилия Гумерова также отметила, что законом закрепляется перечень информации, которая должна содержаться в информационной системе.

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ Валерий Марков. МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Григорий Карасин

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Наталия Косихина и Валерий Марков

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Валерий Марков и Сергей Михайлов

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Елена Грешнякова и Наталия Косихина

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина сообщила, что Министерство попросило регионы дать количественные показатели о потребностях в населенных пунктах, где нет детских садов, в дошкольном образовании для детей до трех лет. В этой связи она напомнила, что с 2020 г. в рамках федерального проекта «Демография» планируется поддержка негосударственного сектора дошкольного образования. Также предусмотрено создать до конца 2021 г. 255 тыс. новых мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет.

По словам заместителя Министра, полученная из регионов информация будет проанализирована с учетом возможностей федерального проекта «Демография».

Сенаторы предложили палате одобрить указанный федеральный закон.

Член Комитета СФ Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области представила Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

«По решению руководителя субъекта РФ предусматривается создание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Это позволит усилить необходимый контроль, исключить организации-нарушители из соответствующего реестра организаций детского отдыха», — отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документом предусматривается административная ответственность за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями, концертными залами, цирками и музеями.

По словам сенатора, в частности, устанавливается административная ответственность за реализацию неуполномоченными лицами билетов по цене, превышающей их стоимость, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает десять процентов стоимости билета.

Игорь Морозов также представил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации (в части особенности применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями культуры)».

«Закон освобождает муниципальные организации от обязанности использовать контрольно-кассовую технику», — сказал парламентарий.

Сенаторы рекомендовали палате одобрить указанные федеральные законы.

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