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#Роскосмос#Главное#Центр Хруничева#Национальный космический центр#Общественный совет20.12.2019 17:55

Заседание Общественного Совета Роскосмоса

Делегацию Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» возглавил председатель Общественного совета, президент Межрегиональной общественной организации «Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского» Игорь Бармин. В ее состав вошли заместитель председателя Общественного совета Александр Захаренко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Любовь Духанина, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев и другие члены Общественного совета Роскосмоса.

Участники мероприятия посетили площадку, где проводятся подготовительные работы по строительству Национального космического центра, а также посетили производственную территорию ГКНПЦ им. М.В.Хруничева: цех окончательной сборки ракет-носителей «Протон-М», «Ангара» и разгонных блоков «Бриз-М».

В рамках визита Общественного совета с перспективами развития производственной площадки Центра Хруничева гостей познакомил генеральный директор Центра Алексей Варочко. Он рассказал об итогах работы предприятия за 2019 год, о текущем финансово-экономическом состоянии предприятия, производстве ракет «Ангара» и планах по его дальнейшей организации на московской и омской площадках предприятия.

Ключевой темой заседания стало обсуждение проекта создания Национального космического центра. С докладом по этому вопросу выступил директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин. В ходе своего выступления он рассказал гостям о комплексном плане развития территории, предполагающем сохранение и совершенствование конструкторского, производственного потенциала предприятий Роскосмоса. Дмитрий Шишкин также отметил, что реализация указанного плана позволит реализовать на территории Центра Хруничева масштабный проект научно-производственного кластера, который станет крупнейшим в столице, а также снизит финансовую нагрузку на одно из крупнейших предприятий отрасли.

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