К. Косачев провел встречу с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ В. Нупеком

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обменялись мнениями по проблемам международных миграций и беженцев.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл проведет встречу с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком.
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Стороны обменялись мнениями по проблемам международных миграций и беженцев, в том числе по итогам Глобального форума по вопросам беженцев, который прошел в Женеве с 16 по 18 декабря текущего года.
Константин Косачев
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Встреча Константина Косачева с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупеком
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Константин Косачев отметил эффективную работу Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН, подчеркнув большое количество тем для обсуждения в сфере гуманитарной повестки дня.
Ванно Нупек указал на важную роль Российской Федерации в решении проблем беженцев в мире.